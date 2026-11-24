在美国，乔治城大学一项研究的参与者只能在有限程度上区分由人类创作的政治帖文和由人工智能生成的文本。他们在58.6%的情况下正确判断帖文由AI创作——这一比例仅略高于随机猜测，《明镜周刊》报道。

关于特朗普和哈里斯辩论的帖文

这项研究是在2024年美国总统选举的背景下进行的。共有1122人参与，他们被要求判断有关唐纳德·特朗普和卡玛拉·哈里斯辩论的政治文字发布内容是由人类还是AI撰写的。

研究人员在X和Truth Social平台上通过#debate2024和#debatenight标签收集了696条帖文，并在YouTube和TikTok上美国新闻频道材料的评论区收集了帖文。另有1690篇用于研究的文本由六种不同的人工智能模型生成。

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平台之间的差异

研究人员记录到，识别准确率因平台而异。参与者对来自TikTok的帖文识别得更准确，而对来自X的发布内容的识别结果较低。

对文本情感特征的分析还显示，负面帖文比正面帖文更常被认为是由人类撰写的。同时，研究作者指出，他们无法完全排除在平台收集的帖文中存在AI生成发布内容的可能性。

社交网络已为AI生成内容引入标签，用户、自动系统或审核团队均可添加这些标签。然而，这类标签的有效性各不相同，讨论中的单条评论不会被标记为AI内容。

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