UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center的研究人员获得了初步数据，表明草酰乙酸补充剂可能与乳腺癌幸存女性认知症状和疲劳减轻有关。在一项小型临床研究中，完成八周疗程的16名参与者均报告称记忆力、注意力和思维有所改善，ScienceDaily报道。

试验数据

这项II期试验共有18名女性参与，她们在研究开始前一至五年被诊断为早期乳腺癌。所有人都存在明显的认知困难。参与者平均年龄约为50岁；大多数接受过化疗，近90%的人在研究期间继续接受内分泌治疗。

参与者连续八周每日两次服用500毫克草酰乙酸。科学家通过问卷评估症状，并进行了记忆、注意力、信息处理速度和执行功能的标准化测试，包括计划和专注的能力。

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结果与局限性

主观评估的认知障碍平均得分从29.1分升至55.5分。根据研究标准，这意味着该组进入了被认为正常而非受损的范围。四周后即可观察到改善迹象。参与者还报告疲劳减轻、身体功能改善，标准化测试则显示信息处理速度和执行功能有所改善。

草酰乙酸是一种天然存在于人体内的分子，参与细胞能量产生和谷氨酸盐调节。同时，作者强调，这些结论仍属初步结果：研究规模较小，且未设置安慰剂组或其他对照组。因此，无法确定是否正是该补充剂导致了所记录的变化。

最常见的不良反应是消化系统问题，包括消化不良、腹胀、便秘、腹泻和恶心。两名参与者因胃肠道症状停止服用补充剂；未记录到严重不良事件。UCLA团队正在筹备一项随机、安慰剂对照的II期研究，计划于2026年底开始招募。

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