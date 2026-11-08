由德国神经退行性疾病中心（DZNE）研究人员领衔的团队发现，遵循10种饮食模式与更慢的生物学衰老之间存在关联。该研究发表于《Nature Communications》，分析了6470名30岁及以上参与者的数据，ScienceAlert报道。

科学家将遵循饮食建议的评分与反映生物学年龄的血液生物标志物进行了比较。在所有研究的饮食模式中，更健康的饮食习惯都与更慢的生物学衰老有关。

研究了哪些饮食模式

名单包括地中海饮食和北欧饮食、用于控制血压的DASH饮食，以及旨在支持大脑健康的MIND饮食。研究人员还评估了Alternative Healthy Eating Index 2010、Plant-based Diet Index、Healthful Plant-based Diet Index和EAT-Lancet饮食。

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另外两项指数——Unhealthful Plant-based Diet Index和Dietary Inflammatory Index——反映不健康的饮食习惯，包括摄入含糖饮料和糖果。这些指数得分较低，即对不健康饮食的遵循程度较低，也与更慢的衰老有关。

如何确定生物学年龄

为评估衰老，研究人员采用了三种所谓的表观遗传时钟，分析DNA甲基化模式——随生物学年龄变化的化学标记。这项技术使研究覆盖了约85万个DNA位点，约为大多数此前同类研究的两倍。

研究结果还在由1034人组成的样本中进行了验证，并得到了类似的关联。同时，作者强调，该研究显示的是关联，而非证明因果影响：数据反映的是参与者在某一时点的状态。超过70%与饮食相关的生物学通路是共同的，涉及细胞结构、细胞信号传导和代谢。

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