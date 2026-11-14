Universitat Rovira i Virgili的研究人员确定了从废弃咖啡渣中有效提取油脂的条件，同时能够保留其余生物质以供进一步加工。正如ScienceDaily报道，这类废弃物中的油脂可作为生物柴油的原料，残余材料则可用于生产其他类型的燃料和化学品。

废弃咖啡渣含有约15%的脂类。全球咖啡豆年产量约为1000万公吨，但只有一小部分咖啡豆物质进入成品饮料，其余部分则成为固体废弃物。

提取条件

化学工程系的团队研究了温度、工艺持续时间以及溶剂与干燥残渣比例的影响。研究人员使用正己烷分离脂肪。他们认为，最佳条件为45 °C、60分钟，以及每克干燥残渣使用35毫升己烷。

在这些条件下，提取出的油脂量约为索氏提取法可获得油脂量的90%。索氏提取法是一种提取率较高的常用实验室方法。优化后的工艺还获得了更纯净的油脂：杂质占比为0.3%，而索氏提取法为3.9%。

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化学分析显示，在不同实验条件下，脂肪酸组成保持稳定。油脂中占比最大的成分是亚油酸和棕榈酸，这表明其可作为生物柴油生产的组分。

残渣的进一步利用

提取油脂后，咖啡渣仍保留木质纤维素结构，其中包括纤维素、半纤维素和木质素。这些成分可加工成生物乙醇、乳酸、聚羟基烷酸酯、酚类化合物，以及用于生产可持续航空燃料的原料。

科学家还测试了使用超声波和微波进行提取的方法。尽管这些方法加快了提取的初始阶段，但综合油脂纯度、效率、能耗和可扩展性来看，采用正己烷的常规间歇式工艺更为均衡。

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