美国新罕布什尔州达特茅斯学院的研究人员发现，当谈话的动态类似粉红噪声时，人们更可能认为交谈愉快，并希望继续进行。这种互动类型将对共同话题的关注与新想法的出现结合起来，《卫报》报道。

分析了超过一千场谈话

科学家分析了陌生人之间超过1,000场谈话，这些人在交谈后回答了有关自身感受的问题。更明显的粉红噪声特征与对谈话更高的评价、继续对话的意愿以及与谈话对象更强的联结感相关。

研究人员还在朋友之间讨论影响其成长经历的谈话中检验了这一方法。结果相似：更多粉红噪声特征对应着更高的交流满意度。在分析快速约会中的谈话时，这一指标也有助于预测哪些配对会第二次见面。研究结果发表于《Science Advances》。

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重复与混乱之间的平衡

为分析对话，研究团队使用了MPNet人工智能模型。该模型根据768项参数评估每一句话，其中包括内容、语气和语境，从而能够追踪谈话如何随时间变化。

作者解释说，对话中的白噪声出现在交谈者不回应彼此所说内容、谈话在不同话题之间混乱跳转时。相反，红噪声与过度重复以及陷入谈话惯性有关。粉红噪声处于两者之间：人们在探讨一个话题时实现同步，随后加入新想法，再回到共同讨论中。

研究第一作者凯瑟琳·奥内尔认为，维持这种动态的能力可以得到培养。特别是，团队分析了由两名主持人参与的播客，发现其谈话中的粉红噪声水平在前50期节目中有所上升。

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