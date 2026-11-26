巴塞尔大学的研究人员发现，细胞核外围紧密包装的DNA可保护秀丽隐杆线虫（C. elegans）胚胎免受UVB辐射造成的损伤。据News-Medical报道，这项研究成果发表于《Science Advances》期刊。

核孔的作用

在细胞核中，部分DNA处于紧密包装且大多不活跃的状态，即异染色质。它通常与核纤层相连，后者是位于核膜内侧的网状结构。这种组织方式有助于整理基因组并调控基因活性。

苏珊·芒戈教授领导的团队研究了这种排列如何在胚胎发育期间形成。科学家发现，异染色质在细胞核外围出现的时间取决于核孔的数量。核孔是核膜中的通道，分子通过这些通道在细胞核与细胞之间移动。

在发育早期，核膜密布这类核孔，因此异染色质无法在核纤层附近积累。随着发育进行，核孔数量减少，为紧密包装的DNA腾出空间。同时，这些区域中的DNA片段活性降低。当研究人员降低个别核孔组分的水平时，异染色质会比通常更早地在核纤层附近积累。

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抵御紫外线

尚未形成外围异染色质层的幼小胚胎被证明对UVB辐射高度敏感。UVB辐射是阳光的组成部分，能够损伤DNA。较老的胚胎则具有显著更强的抵抗力。

在较老的胚胎中，DNA损伤主要集中在细胞核外围的异染色质中。如果异染色质与核纤层之间的连接受到破坏，损伤会扩散至整个细胞核，胚胎存活率也会下降。

这种保护层的形成与产卵有关。在早期阶段，胚胎在母体内发育，在那里很大程度上受到紫外线保护。到产卵时，它们已经开始形成自身的外围异染色质层。

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