在尼日利亚拉各斯，教师布萨耶·阿德耶莫成为2026年Maltina年度教师竞赛的获胜者。她获得了1000万奈拉的现金奖励，拉各斯州州长巴巴吉德·桑沃-奥卢还另外向她提供了一套三居室公寓。

据Premium Times Nigeria报道，阿德耶莫在拉各斯格巴加达地区的Lanre Awolokun High School任教。她被宣布为由Nigerian Breweries-Felix Ohiwerei Education Trust Fund组织的第12届竞赛获胜者。

获胜者的奖项

除主要奖金和公寓外，这名教师还获得了一辆Honda HR-V汽车、全额资助的海外专业发展培训、一年期Maltina饮料供应，以及一项价值3000万奈拉、将为纪念她而建设的学校基础设施项目。

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根据主办方的新闻稿，获胜者还获得了Maltina Prize for Best STEM Teacher，即最佳STEM学科教师奖，并额外获得150万奈拉。颁奖后，阿德耶莫感谢了主办方、州政府和合作伙伴，并表示这一荣誉将激励她继续支持尼日利亚教师发展和STEM教育。

其他获奖者

来自阿布贾Wisdom International School of Excellence的优素福·卡里亚特被评为竞赛第一亚军，获得500万奈拉。来自阿夸伊博姆州Comprehensive Secondary School的以法莲·因扬古多成为第二亚军，获得300万奈拉。另有17名在州级别获胜的教师各获得100万奈拉。

主办方称，今年竞赛共收到来自尼日利亚36个州和联邦首都区的2510份申请，其中2243份被认定为有效申请。Maltina年度教师竞赛于2015年设立，旨在表彰该国的杰出教师。

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