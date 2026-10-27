澳大利亚Cobar High学校的学生与专业的Noise String Quartet一起，在Cobar Sound Chapel演奏了一部音乐作品。Cobar Sound Chapel是一处位于科巴镇附近旧蓄水池内的永久性声音装置。演出期间，一名迪吉里杜管演奏者也参与了演奏，澳大利亚广播公司新闻报道。

来自空间和天然材料的音乐

这部作品是在与作曲家、悉尼音乐学院教师吉姆·科伊尔共同举办的工作坊期间完成的。他表示，学生们提出了许多想法，并成功将其融入乐谱中。作曲家指出，将建筑物本身作为作品的一部分，对他来说是一次新体验。

参与者被邀请利用周围环境的声音进行创作。为此，他们使用了木棍、石头和树枝等材料。音乐教师劳拉·安德鲁表示，学生们创造了不同的声音，并以这种方式纪念他们的城镇及其特色。

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建于125年蓄水池中的装置

Cobar Sound Chapel于2022年建成。其建筑师是格伦·默卡特，项目的音乐部分由作曲家乔治·伦茨创作。同时，容纳该装置的银色蓄水池已有125年历史。

Cobar High的前学生、维拉朱里族人赞德·杰弗里在音乐会上演奏了迪吉里杜管声部。他说，Sound Chapel的空间增强了乐器的声音，形成强烈的回声和振动。杰弗里表示，演奏迪吉里杜管帮助他重新与自己的文化建立联系。

来自澳大利亚其他地区的观众来到现场观看演出。一些学生在音乐会后表示，这次经历激励他们继续学习音乐。

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