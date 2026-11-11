美国UCLA Health的研究人员发现，与平均绩点（GPA）相比，学校成绩册中的详细数据更有助于识别截至八年级时报告使用过酒精、大麻或其他物质的学生。据News-Medical报道，该研究发表于《Journal of School Health》。

289名学生的数据

科学家分析了来自洛杉矶地区289名学生的教育数据，并从六年级到八年级对他们进行了跟踪。大多数参与者居住在低收入社区，其家庭可能面临定期获得医疗服务的障碍。

到八年级时，近15%的参与者报告称自己至少使用过一次精神活性物质。研究人员将这些回答与GPA及学校成绩册数据进行了对比，后者包括测试和小测验成绩、家庭作业完成情况、学习投入度以及课堂活动参与情况。

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参与学习的作用

根据作者的结论，学习投入度和课堂参与度指标比GPA更能准确地作为识别有物质使用风险学生的信号。他们认为，这类信息可能更全面地反映与青少年行为相关的个人和环境因素。

研究人员强调，结果来自一个小样本，需要在不同城市、学校类型和社区开展更大规模的研究加以验证。他们认为，使用此类数据有可能有助于及早识别很少接受预防性体检的青少年所面临的风险。

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