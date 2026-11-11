UCSF启动一项最多涵盖3000人的研究——News-Medical

美国加州大学旧金山分校（UCSF）正在启动全球CANOPY研究，计划追踪最多3000名已打算在家中、有组织的静修活动中或其他环境下使用迷幻剂的人士的经历。科学家将评估参与者情绪、幸福感及其他心理指标的变化，News-Medical报道。

实验室外的观察

CANOPY不是传统的临床试验：研究人员不会向参与者提供迷幻剂，也不会决定他们将使用哪些物质。该项目将招募成年人，他们在参加研究前已经计划使用迷幻剂，并愿意接受科学评估。研究的主要部分将远程进行。

参与者将在使用这些物质前后填写标准化问卷，并在此后的六个月内继续填写。研究将涵盖裸盖菇素、LSD、阿亚瓦斯卡、伊博格碱、MDMA和氯胺酮。

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大脑和生理数据

部分能够前往UCSF的参与者将接受神经影像学检查和脑电图检查。他们还将在计划进行迷幻体验前提供血液和唾液样本，并使用可穿戴设备在实验室外收集生理数据。

CANOPY负责人、UCSF神经病学教授罗宾·卡哈特-哈里斯表示，该项目旨在以科学严谨性研究通常发生在受控实验室环境之外的体验。研究人员希望弄清楚，为何迷幻体验的结果可能在不同人之间存在显著差异，并将物质的影响与个体的生物学、心理和环境因素区分开来。

CANOPY从美国卫生高级研究计划局（ARPA-H）获得了最高140万美元的资助。UCSF的三个迷幻剂研究项目共从该机构获得最高850万美元的资助。CANOPY数据计划用于未来的临床试验，以及评估在受控研究之外使用迷幻剂的风险和益处。

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