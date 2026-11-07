日本央行行长植田和男表示，日本温和通胀的回归正在提振企业承担风险的意愿，并刺激国内投资。他是在国际货币基金组织举行的米歇尔·康德苏中央银行讲座上作出这一表述的，阿纳多卢通讯社报道。

投资与信贷

植田和男表示，自疫情以来，日本企业的固定资本投资已超过20世纪90年代初的峰值。近期，该国银行信贷增长超过5%，在企业借贷回暖的背景下，这是30年来最快的增速。

根据日本央行的一项调查，超过70%的企业表示，其在2023年至2024年间更加积极地在国内投资。植田和男称，劳动力严重短缺是主要因素。

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自动化与生产率

这位央行行长认为，劳动力短缺正促使日本企业增加对国内生产能力的投资，并引入节省劳动力的自动化技术。他还将脱碳和数字化转型列为投资方向。

植田和男指出，国内投资的回暖可能有助于日本实现40年前提出的、通过减少企业储蓄过剩而进行面向国内需求的经济调整目标。与此同时，来自海外投资的净初次收入超过国内生产总值的6%，未来仍将是该国对外账户的重要组成部分。他补充说，人口老龄化可能会减少家庭储蓄，而更高的生产率和资本支出则能够逐步缩小国民储蓄与投资之间的差距。

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