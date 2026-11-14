威尔士国家橄榄球队在Nations Championship比赛中以35:28击败新西兰。这是威尔士队自1953年以来首次战胜全黑队，天空体育报道。

威尔士在上半场占据优势

主队开局出色，以14:0领先，随后将比分扩大至21:7。托莫斯·威廉姆斯、杜威·莱克和阿奇·格里芬为威尔士达阵得分。然而，威尔士选择继续进攻而非将球踢出边线，让新西兰在半场结束前扳平比分。

新西兰凭借科尔特斯·拉蒂马、华莱士·西蒂蒂和费希·菲内安加诺福的达阵追平比分。最后一次达阵在上半场补时第三分钟被判有效。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

决胜时刻的防守

下半场开始后，威尔士再次拉开比分：埃迪·詹姆斯和路易斯·里斯-扎米特完成达阵并踢中附加分，将比分改写为35:21。彼得·拉凯将新西兰的分差缩小至7分。

比赛最后阶段几乎完全在威尔士的22米区域内进行。威尔士顶住了对手的一连串进攻，并三次阻止新西兰队在得分区内触地得分。威尔士将于11月21日在卡迪夫对阵澳大利亚；同一天，新西兰将在安联体育场特威克纳姆迎战英格兰。

关注我们在