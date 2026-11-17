威尔士橄榄球队在以35比28战胜新西兰后，已回到威尔士卡迪夫训练。这是威尔士队自1953年以来首次在对阵全黑队的比赛中获胜。主教练史蒂夫·坦迪率领的球队目前正备战11月21日在公国体育场举行的主场对阵澳大利亚的比赛，BBC体育报道。

周六获胜后，球员们获得了额外时间与家人相处。在一次球队会议上，橄榄球运动员观看了球迷对国家队成功作出反应的视频。助理教练马特·谢拉特表示，球队明白这一结果对国家的重要意义。

创纪录的防守

在对阵新西兰的比赛中，威尔士队完成了346次擒抱，创下国际比赛新纪录。达菲德·詹金斯追平个人纪录，完成38次擒抱。威尔士队三次在得分区附近阻止对手达阵得分。

负责进攻的谢拉特高度评价了比赛的前50分钟。他表示，球队在进攻中表现非常高效，并迅速将球传给边路球员，而司克兰半卫托莫斯·威廉姆斯在对方得分区附近表现尤为出色。

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备战澳大利亚

威尔士队教练组强调，战胜新西兰不会改变惯常的备战安排。球队希望取得连续第四场主场胜利，但谢拉特称澳大利亚是严峻挑战，并警告说进步并非线性的。

在对阵新西兰的比赛中被评为最佳球员的侧翼前锋詹姆斯·博瑟姆随队训练，但因即将迎来孩子出生，他可能离开球队驻地。在那场比赛中，28岁的博瑟姆完成30次擒抱，并在下半场阻止新西兰队达阵得分。

八码前锋阿伦·温赖特也已恢复训练，他因腿部受伤缺席了与新西兰的比赛。对阵新西兰时肩部受伤的锁锋亚当·比尔德也可供选择。坦迪将于周四公布对阵澳大利亚的比赛阵容。

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