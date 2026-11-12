匈牙利计划放宽堕胎规定——《塞浦路斯邮报》

匈牙利政府计划便利获得紧急避孕药，并修改针对寻求堕胎女性的2022年争议性规定。总理彼得·马扎尔宣布了这项妇女权利改革方案，《塞浦路斯邮报》报道。

堕胎规定的变化

这项在维克托·欧尔班政府时期通过的规定要求希望堕胎的孕妇提供医疗专业人员出具的证明，确认存在明确的生命迹象。该条款被广泛解读为要求确认胎儿心跳。

该程序受到医生和人权组织的批评，后者称其残酷且具有侮辱性。马扎尔表示，这项规定并未减少堕胎数量，却给处于艰难境况的女性带来额外创伤，并引发严重的生物伦理问题。

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免受暴力侵害的保护

该方案还 предусматривает加强对暴力受害者的保护，并批准《伊斯坦布尔公约》——一项关于预防针对女性暴力和家庭暴力的国际条约。该2014年条约尤其要求在未经同意的情况下将强奸行为定为犯罪。

政府打算修改刑法，其中包括有关限制令的规定。计划将不当使用私密影像认定为刑事犯罪，并承诺在刑事诉讼期间对家庭暴力受害者采取特别方式。女性也将不再需要处方即可获得紧急避孕药，当局还计划采取措施应对月经贫困问题。

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