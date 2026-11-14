匈牙利国家资产追回与保护局（NVVH）在针对前国家发展部长米克洛什·塞斯塔克的刑事案件搜查中，查获了总价值1950万美元的现金。据《卫报》报道，部分现金被发现埋藏在森林中。

搜查持续两天

NVVH表示，搜查于周四和周五在多个地点进行。调查人员还在农业和仓储建筑、住宅场所，以及偏远地点的高价值保险箱中发现了大量藏匿的现金。

共发现50.71632亿匈牙利福林、265.835万欧元和125.71万美元。该机构表示，所有资金均已转入匈牙利国库账户。

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财政部长安德拉什·卡尔曼在Facebook上表示，资金到账后，12名国库工作人员使用5台点钞机，花了8小时清点这些现金。

案件针对前部长展开

米克洛什·塞斯塔克于2014年至2018年担任匈牙利国家发展部长。他被指控在一项涉及国有运输公司以及以虚高价格采购二手公交车的计划中收受贿赂。

总理彼得·马扎尔在4月赢得选举，结束了维克托·欧尔班16年的执政，并承诺调查前政府时期涉嫌存在的腐败和滥用职权行为。近几周来，塞斯塔克、另外两名前欧尔班时期部长以及一名前总理的兄弟，也因不同案件被羁押。

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