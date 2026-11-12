乌克兰与侵略国俄罗斯联邦在阿联酋阿布扎比举行的为期两天的谈判中，原则上同意进行大规模战俘交换。双方原计划于次日确定交换人员数量，《日本时报》报道。

这是乌克兰和俄罗斯代表团九个月来的首次谈判，由美国斡旋举行。美国代表贾里德·库什纳称，即将进行的交换将是战争四年半多以来最大规模的人道主义战俘释放。总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，其规模将相当可观。

领土问题仍然复杂

乌克兰和俄罗斯表示取得了进展，并有意继续谈判，但未报告其他具体协议。库什纳表示，双方目前缺乏信任，领土问题将最难解决。

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基辅拒绝俄罗斯总统弗拉基米尔·普京提出的以和平换取将整个顿巴斯地区移交给俄罗斯的要求。美国调解人试图将讨论引向战后安全保障和重建问题。库什纳和美国特使史蒂夫·威特科夫原计划前往莫斯科与普京举行会谈，并计划提出欧洲伙伴参与谈判的问题。

乌克兰坚持欧洲参与

乌克兰谈判代表达维德·阿拉哈米亚表示，谈判十分艰难，因为俄罗斯代表团带着严格的指示而来。同时，他说，谈判为在年底前寻找解决方案带来了积极推动。他强调，后续和平谈判必须是多边的，并有欧洲参与。

欧洲官员和北约代表在阿布扎比会见了美国和乌克兰代表，但俄罗斯代表团拒绝与他们会面。乌克兰官员表示，俄罗斯夜间袭击了乌克兰中部的六座变电站，而对敖德萨州一处市场的袭击造成三人死亡。

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