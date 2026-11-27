乌克兰国防情报总局表示，朝鲜暂时中止了与作为侵略国的俄罗斯联邦部分军事合作。乌克兰国防情报总局称，此次暂停涉及火炮弹药和KN-23弹道导弹的供应，以及俄罗斯军用航空兵飞越朝鲜领空的飞行。

据《日本时报》报道，乌克兰情报部门将此与盟友之间的外交紧张局势联系起来。乌克兰国防情报总局称，朝鲜外务相崔善姬上月要求莫斯科解释其对韩国的政策。在此之前，据情报部门消息，俄罗斯外交部副部长安德烈·鲁登科表示，克里姆林宫有意推动首尔与平壤之间紧张局势降温。

相关说法有待证实

乌克兰国防情报总局消息的内容未能得到独立核实。乌克兰情报部门未说明归于崔善姬和鲁登科的相关表态具体是在何处作出的。俄罗斯国防部以及朝鲜驻俄罗斯、英国和美国大使馆均未回应记者的问询。

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与此同时，鲁登科关于朝鲜半岛局势降温的公开表态，以及崔善姬关于暂停军事合作的表态，均未能得到证实。

在俄罗斯的军事存在

乌克兰国防情报总局还称，平壤正在推迟回应俄罗斯提出的请求，即将朝鲜在俄罗斯的军事存在从约8500名军人增至5万人。据情报部门消息，朝鲜第11军团的部队仍驻留在库尔斯克州；自夏季中期以来，朝鲜一个联合导弹部队已部署在沃罗涅日州，俄罗斯军队将其用于打击乌克兰。

11月7日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，俄罗斯使用KN-23导弹袭击了一处乌克兰能源设施。

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