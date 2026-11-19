乌克兰军方表示，在乌克兰东部的“维瓦尔第”反攻行动期间，乌方收复了277平方公里领土，并挫败了俄罗斯联邦这一侵略国军队包围斯拉维扬斯克的部分企图。据《日本时报》报道。

这场持续了整个春季和夏季的行动由第三军团实施。乌方称，其目标是将俄军从斯拉维扬斯克以北的突出部赶走。军方认为，这一地区对保卫乌克兰东部所谓的要塞城市带至关重要。

机器人、无人机与电子战

行动期间，乌军使用了配备大口径机枪、榴弹发射器或爆炸物的遥控地面车辆。这些机器人系统中，一部分用于打击俄军阵地，另一部分用于排雷。乌军称，在其中一次行动中，作战机器人由改装的四旋翼轰炸无人机运送至敌后。

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突击小组以小规模分队推进，无人机则攻击那些步兵率先进入会面临过大危险的掩体。第三军团表示，战场上空部署了一套电子战系统，用于压制敌方无人机。部分攻击无人机及其他无人系统使用了Starshield进行操控，该系统是SpaceX公司卫星服务Starlink的军用版本。

穿越杀伤区

第三军团指挥官认为，训练有素的步兵、无人机、地面机器人和电子战装备相结合，能够减轻俄罗斯军队兵力优势的影响。同时，他们承认，由于需要对大量系统进行技术协调，复制这样的行动将很困难。

军方将前线附近地区描述为一个布满无人机的空间，任何移动都可能带来致命危险。伦敦国王学院分析师克里斯托弗·塔克称，这次行动的结果是有限成功：它产生了局部效果，但挫败了俄军绕过防御带的一次企图。追踪前线的开源分析人士也记录了行动区域内的领土变化。

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