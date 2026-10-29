在沙特阿拉伯利雅得，两枚被拦截的弹道导弹残骸致一名沙特公民受伤。沙特民防部门称，该人伤势轻微，阿纳多卢通讯社报道。

残骸造成的损失

该部门表示，坠落在沙特首都的导弹碎片还损坏了一栋住宅和一辆汽车。

民防部门发言人表示，在拦截并摧毁也门胡塞武装发射的两枚弹道导弹后，利雅得当局对该事件作出回应。随后启动了既定的紧急情况应对程序。

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胡塞武装关于袭击的声明

周四，胡塞武装声称对沙特阿拉伯境内目标发动了六次袭击。其列出的目标包括拉斯坦努拉和拉比格的炼油厂、位于阿布盖格的沙特阿美设施、利雅得的哈立德国王国际机场以及达曼的法赫德国王国际机场。

该组织还声称击中了指定目标，扰乱了达曼机场的航空交通，并在对纳季兰一处军事指挥设施的另一次打击中造成沙特部队损失。

据该通讯社报道，在沙特阿拉伯领导的联盟开展军事行动的背景下，也门政府军与胡塞武装之间的战斗近几周加剧。最近的行动是更广泛的“也门黎明”行动的一部分，与政府有关联的部队发起该行动，旨在将胡塞武装从多个战线的阵地驱逐出去。

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