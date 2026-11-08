中国内蒙古自治区乌兰察布市签署了109个算力中心项目。截至8月，该市总算力中超过90%用于面向人工智能的计算，Channel NewsAsia报道。

以大规模马铃薯种植闻名的乌兰察布，正成为中国人工智能基础设施中心之一。根据《人民日报》2023年的数据，该市马铃薯年产量接近400万吨，约占中国全国总量的5%。

数据中心的建设已经改变了周边村庄居民的生活。农民张志勇说，他将自己超过1.3公顷土地中的约0.7公顷转作开发，获得了超过20万元人民币的补偿。如今，他仅在一亩土地——约670平方米——上种植马铃薯，并将其余大部分地块出租给其他农民。

气候与可再生能源

该市位于北京西北约350公里处，是中国“东数西算”战略的一部分。该战略旨在将部分计算负载从较发达的东部地区转移到拥有更多土地和能源资源的地区。

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内蒙古的风能和太阳能资源以及相对凉爽的气候，推动了该行业的发展。UCloud的一座数据中心表示，一年中有八到十个月可以不使用机械制冷，而是利用室外空气散热。该公司估计，与常规冷却系统相比，这种方式可将用水量减少约92%。

水资源问题

与此同时，乌兰察布经常遭受干旱。5月，市级农业监测记录到约49.1万公顷农田出现不同程度的干旱。

根据市水资源管理部门的数据，大数据企业2025年用水量为154万立方米，占乌兰察布总用水量的0.33%。地方政府还在考虑使用处理后的废水：该市每年产生约7200万立方米此类水，其中约3000万立方米仍可供分配。

科学家强调，冷却效率并不能保证总体用水量保持不变。如果数据中心规模及其能源消耗的增长速度快于技术改进，需水量可能增加。

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