凯斯成为首位在南极跑完100英里的女性——BBC体育

加拿大超级马拉松运动员斯蒂芬妮·凯斯成为历史上首位完成南极100英里极限赛跑的女性。这位43岁的运动员在Antarctic Ice Ultra总排名中获得第二名，以17小时31分39秒完成比赛，BBC体育报道。

严寒和大风中的38圈

比赛在东南极洲毛德皇后地的席尔马赫绿洲举行。赛道由38圈组成，每圈长4.2公里。由于严酷的天气条件，起跑时间被提前至周日凌晨1:00。

凯斯在强风和低至零下35摄氏度的气温中奔跑。据BBC体育报道，这是赛事组织者见过的最低气温。她指出，在这样的条件下需要保持配速，但要避免出汗，因为水分会迅速使身体降温。运动员大约每26英里停下来补充能量储备。

生物安全要求带来了额外困难：参赛者不能在南极洲留下任何痕迹。凯斯还表示，由于多层衣物以及双手冻伤的风险，即使是短暂停下来上厕所也并不容易。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

唯一完赛的女性

今年共有八名运动员踏上赛道，但只有四人到达终点。另有两名女性与凯斯一同起跑，但这位加拿大运动员成为唯一完成比赛的人。

中国跑者Yusheng Ni获得冠军，比凯斯快29分钟。他将自己去年创造的世界纪录提高了五个半小时以上。凯斯表示，在比赛期间，她有时仅落后Ni 60秒，或约200米，他们相互推动对方取得更好的成绩。

去年，这位运动员赢得了斯诺多尼亚的一场超级马拉松比赛，并因在比赛期间给女儿佩珀哺乳而受到关注。凯斯说，对此的负面反应成为她决定参加南极比赛的因素之一，以表明母亲身份并不意味着运动目标的终结。

关注我们在