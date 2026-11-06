巫统称已缴纳纳吉布·拉扎克罚款——亚洲新闻台

在马来西亚，马来民族统一机构（UMNO，巫统）表示，已缴纳对该国前总理纳吉布·拉扎克处以的5000万林吉特罚款，约合1230万美元。满足这一条件，为根据有条件的王室赦免条款将这名政治人物从监狱转为居家监禁提供了可能。

筹款已完成

据亚洲新闻台报道，巫统总秘书阿斯拉夫·瓦吉·杜苏基表示，通过纳吉布·拉扎克团结基金筹集的资金已达到所需金额。据他称，该党于11月6日上午在吉隆坡高等法院完成了所有付款手续。

巫统宣布关闭该基金的专用账户，该账户是为接收公众捐款而设立的。该基金于9月18日启动，并在首日筹得超过100万林吉特。就在11月3日，阿斯拉夫·瓦吉·杜苏基还表示，尽管每天收到的款项为5000至1万林吉特，但尚未筹集到所需金额。

居家监禁的条件

9月18日，马来西亚国王苏丹易卜拉欣·苏丹依斯干达向拉扎克给予有条件的赦免。赦免规定，这名政治人物可以在家中服完剩余的六年刑期，至2028年8月23日，前提是缴纳罚款并满足其他要求。

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马来西亚媒体报道称，拉扎克可能于11月6日离开加影监狱，警方当时位于其位于吉隆坡朗加克杜达地区的住所附近。根据这些报道，他将在那里接受监狱部门监管下的居家监禁。该政治人物的妻子罗斯玛·曼梳当天早些时候对记者表示，她的家人并未获悉事态进展，包括可能缴纳罚款一事。

SRC International案

2020年7月，拉扎克因三项刑事背信罪、三项洗钱罪和一项滥用职权罪，被判处12年监禁及2.1亿林吉特罚款。指控涉及他在2014年和2015年将4200万林吉特从SRC International转入其个人银行账户。SRC International曾是国家基金1Malaysia Development Berhad的子公司。

在2024年1月获得部分王室赦免后，拉扎克的监禁刑期被减半，罚款降至5000万林吉特。他自2022年8月起在加影监狱服刑。

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