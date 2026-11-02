以色列袭击加沙致3人死亡——亚洲新闻台

11月2日，巴勒斯坦加沙地带遭以色列袭击，至少3名巴勒斯坦人死亡，另有数人受伤。亚洲新闻台援引医务人员的话报道称。

汗尤尼斯和穆萨达尔遭袭

据医务人员称，在这片飞地南部汗尤尼斯发生的两次单独空袭中，两人死亡、6人受伤。另有一人在阿尔穆萨达尔镇遭以色列空袭时死亡。

以色列军方没有立即对这些袭击发表评论。

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双方关于停火的声明

以色列称，哈马斯正在重新武装并发动袭击，违反了去年达成的停火协议。近几周来，以色列加强了对该组织的打击。哈马斯否认试图发动袭击或重建其武器库，并指责以色列破坏加沙和平协议。

在美国斡旋下于去年达成的停火协议 предусматривает该地区未来的重建。同时，谈判人员尚未就解除哈马斯武装和以色列军队撤离达成一致。据亚洲新闻台报道，以色列军队控制着加沙地带约三分之二的领土，并命令当地居民离开这些地区。

伤亡数据

加沙地带卫生官员称，自停火开始以来，至少1580名巴勒斯坦人在以色列袭击中丧生。以色列则报告称，其4名军人死亡。巴勒斯坦当局还表示，自以色列在加沙展开行动以来，已有超过7.4万人死亡；该行动是在哈马斯领导的武装人员于2023年10月7日袭击以色列南部之后发起的。

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