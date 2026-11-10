联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）表示，有迹象显示以色列正在准备在黎巴嫩南部长期保持军事存在。维和人员观察到军事活动、空袭、炮火以及行动限制，阿纳多卢通讯社报道。

袭击与建设工程

据联合国副发言人法尔汉·哈克称，从周四至周日，以色列军方在UNIFIL责任区内开展了无人机行动、工程作业和道路建设。维和人员记录到以色列在周四和周日各发动3次空袭，并在4天内记录到360条炮弹轨迹。

炮火波及黎巴嫩南部多个居民点。UNIFIL还观察到其责任区东部和西部地区为长期驻留做准备的迹象，但未说明建设工程的目的以及以色列军队可能驻留的时长。

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对维和人员行动的限制

大门和实体障碍物继续阻碍维和人员行动，尤其是在东部地区。周五，以色列军人和坦克还限制了阿尔巴亚达附近双向通行。与此同时，在UNIFIL和联合国人道主义办公室协调下，周四协调了5次人道主义行动，周五又协调了1次。

在评论以色列有关UNIFIL阵地附近武器库的说法时，哈克指出，利塔尼河以南的未经授权武器违反了联合国安理会第1701号决议。他表示，维和人员发现了数百处武器藏匿点，但没有搜查私人财产或强制解除武装团体武装的授权。根据联合国安理会的决定，UNIFIL须于12月31日停止行动。

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