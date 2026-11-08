优衣库取消在日本上调袜子价格 — Channel NewsAsia

在日本，服装连锁品牌优衣库在消费者反对后，放弃了上调基础款袜子价格。据Channel NewsAsia报道，该公司采取这一步骤是为了维护其平价品牌的声誉。

涨价引发抵触

意大利风格家庭餐厅连锁店萨莉亚也决定提高菜品价格。该公司将其招牌菜“米兰风味焗饭”的价格上调20日元，并就“努力不足”向顾客致歉。此次涨价涉及几乎所有菜单项目，但一杯葡萄酒的价格——100日元——保持不变。

萨莉亚总裁在新闻发布会上承诺，将寻找再次降价的机会。该公司解释称，维持葡萄酒低价是希望顾客能够轻松随意地点酒。

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通缩的遗产

日本企业正面临劳动力和原材料成本上升，但不愿将这些成本转嫁给消费者。数十年的通缩使消费者对价格上涨产生抵触，这一点在依赖常客的地方小型企业中尤为明显。

冈山地区一家拉面店的店主Sachi表示，尽管成本上涨，她仍推迟调整价格。她说，即使是宣布上涨200日元也让她感到困难，因此她宁愿自己承受压力。

日本银行上个月表示，在实施13年超宽松货币政策后，已实现2%的通胀目标。同时，东京大学经济学教授渡边努认为，工资上涨目前仍不足够，且未覆盖所有劳动者。他认为，日本消费者可能还需要三到四年才能适应持续的通胀。

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