布法罗大学的研究人员开发了一种用于骨关节炎的注射式水凝胶，单次注射后可将药物物质保留在受损关节中数周。在体温下，这种液体混合物会迅速变成一种滑润的半固体凝胶，可能改善关节润滑并逐步释放药物。ScienceDaily报道了这项研发成果。

骨关节炎伴随着软骨及其他关节组织的逐渐破坏，可能导致疼痛、僵硬和活动受限。现有的关节腔内治疗手段，包括止痛药、皮质类固醇和改善润滑的药物，大多仅能产生暂时效果。

关节中的药物储库

此类治疗面临的一个问题是，药物会迅速从滑液中被清除；滑液是关节内部的天然润滑剂。此外，一些潜在药物难以溶于水，因此难以在关节内形成所需浓度的物质，同时限制其对身体其他部位的影响。

这种新凝胶含有纳米载体，能够容纳大量难溶于水的药物。注射后，它会在关节内形成一个储库：药物化合物逐步穿过聚合物结构，并随着凝胶内部结构的松弛而释放。按照开发人员的设想，这种机制可减少重复注射的需要，并限制与药物在体内循环有关的副作用风险。

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不仅影响症状

除递送药物外，水凝胶还可能作为改善受损关节润滑的手段。研究人员也将其视为针对慢性炎症和细胞衰老物质的平台——细胞衰老是指细胞停止分裂但仍保持活跃，并可能释放炎症物质的过程。

该平台使用一种激活SIRT6蛋白的化合物进行了测试。这种蛋白与炎症、细胞衰老、DNA修复和代谢的调节有关。其主要预期应用是膝骨关节炎，不过该技术也被考虑用于与关节和组织退化相关的疾病。

这项研发仍处于早期成熟阶段——技术成熟度等级3–4级，即处于概念的实验验证和实验室测试阶段。其安全性、对患者的有效性以及减缓疾病进展的能力，仍需在后续研究中确定。

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