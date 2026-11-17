科罗拉多大学的研究人员发现了肾脏蛋白质TMEM174，该蛋白参与调节血液中的磷酸盐水平。在2026年10月发表的一项研究中，动物模型中该蛋白质的缺乏与血管加速硬化和寿命缩短有关，尤其是在高磷酸盐饮食的情况下。

News-Medical报道了这项研究结果。血液中磷酸盐水平升高更常见于慢性肾病患者，因为受损的肾脏较难排出多余的磷酸盐和其他物质。

磷酸盐如何影响血管

磷是人体必需的物质，尤其对于骨骼形成至关重要。它以有机磷酸盐化合物的形式存在于肉类、禽肉、鱼类、全谷物产品、坚果、豆类和乳制品中。磷酸盐添加剂也可能存在于加工食品和饮料中，用于延长保质期和改善口感。

当磷酸盐水平长期升高时，血管壁的平滑肌细胞可能获得形成骨组织细胞的特性。它们会在血管壁中沉积磷酸钙晶体，导致血管钙化并失去弹性。

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TMEM174蛋白质的作用

肾脏会从血液中过滤多余的磷酸盐，但其中一部分物质会被重新吸收到血液循环中。NPT2A蛋白负责重吸收大约四分之三的已过滤磷酸盐，以避免人体流失过多磷。

据该研究作者称，TMEM174会与NPT2A结合并减缓其活性。该研究的资深作者Makoto Miyazaki指出，确切机制仍需研究，但TMEM174可能会使NPT2A失去稳定性。动物模型中TMEM174的缺乏扰乱了磷酸盐水平的调节，促进血管钙化，并显著缩短了寿命。

降低磷酸盐含量的饮食可部分减轻这些后果。研究人员认为，TMEM174未来可能成为旨在控制磷酸盐平衡的药物靶点，尤其适用于慢性肾病患者。

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