Monash大学研究人员在一项小鼠临床前研究中发现，衰老会通过三种不同方式扰乱控制CD8+ T细胞功能的遗传指令。这些细胞能够识别并消灭受感染细胞和癌细胞。有关发表在《Science Immunology》期刊上的研究结果，News-Medical进行了报道。

小鼠实验发现了什么

作者发现，与年龄相关的变化会影响调控免疫细胞功能的遗传机制。因此，CD8+ T细胞对新威胁的适应能力、调节免疫反应的能力以及维持健康状态的能力都会减弱。

科学家还描述了一类此前未知的衰老免疫细胞。它们不仅失去了保护机体免受疾病侵害的能力，还会抑制其他免疫细胞的反应。该研究第一作者丹尼尔·蒂勒表示，即使在同一机体内，免疫细胞也可能以不同方式衰老。

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结果的意义

研究人员认为，这些结果有助于解释为何免疫系统会随着年龄增长而更难抵御感染和癌细胞，并且对疫苗接种的反应更弱。同时，这些结论是在临床前模型中得出的，因此并非可直接用于人类的治疗方法。

Monash Biomedicine Discovery Institute团队指出，这些数据可能有助于确定随着年龄增长恢复免疫功能的潜在靶点。这项研究还为该团队另一项独立研究奠定了基础，后者将源自免疫细胞的颗粒酶K蛋白与小鼠年龄相关的器官损伤联系起来。

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