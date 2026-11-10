美国罗格斯大学获得美国国立卫生研究院290万美元资助，用于开展一项为期五年的研究，调查青少年和年轻人药物过量事件的趋势。News-Medical报道。

自2016年以来的Medicaid数据

研究人员将分析全国范围内Medicaid关于自2016年以来经历过药物过量事件的12至29岁人群的数据。该项目的首席研究员是希拉里·桑普尔斯，共同研究员是格蕾塔·布什内尔。两人均任职于罗格斯大学健康、医疗保健政策与老龄化研究所下属的药物流行病学与治疗科学中心。

科学家将研究药物过量的类型，包括涉及的物质，以及药物过量是否为故意自我中毒。他们还将评估患者在药物过量后接受了何种治疗，以及这是否与降低再次发生的风险和死亡风险有关。

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药物过量后的帮助

根据美国疾病控制与预防中心的数据，过去十年间，该国因药物过量死亡的人数大幅上升，尽管许多人在此类事件后幸存。罗格斯大学的研究人员指出，在药物过量期间对患者进行治疗，可能是进一步干预的机会。

与此同时，目前关于出院后帮助的数据有限。桑普尔斯指出，危及生命的药物过量往往意味着需要精神科或成瘾治疗帮助。该研究的目标是帮助临床医生改善药物过量后的措施，并防止这一群体再次发生此类事件和死亡。该资助由隶属NIH的美国国家药物滥用研究所支持。

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