加州大学旧金山分校的研究人员开发了一种绘制眼睛与大脑之间连接图谱的工具，并在小鼠实验中发现，物体运动方向不仅可由专门的视网膜细胞判断，个别脑细胞也可以判断。关于这项发表于《自然》杂志的研究结果，News-Medical报道。

从眼睛到大脑的信号图谱

该团队将顺行跨神经元示踪方法与MERFISH技术相结合，后者可同时分析组织切片中细胞的基因活性并确定其类型。注入小鼠眼睛的荧光分子会出现在接收来自眼睛信号的脑细胞中。

这一方法使研究人员能够对近4.6万个小鼠脑细胞进行分类，并确定其中哪些细胞被来自眼睛的信号标记。研究人员表示，他们在这张图谱中发现了数百对眼睛与大脑之间的连接。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

两种识别运动的机制

科学家重点研究了上丘，这是此前被认为与感知运动方向有关的大脑区域。研究人员在屏幕上向小鼠展示向八个方向移动的黑色条纹，其中包括对角线方向，并实时记录眼部和脑细胞的活动。

部分上丘细胞从专门的视网膜细胞接收了已经处理过的运动方向信号。同时，另一组细胞并未与这些专门的视网膜细胞相连，而是基于基本视觉信息独立计算方向。即使关闭眼睛中专门的方向识别机制，这第二组细胞仍能判断物体向何处移动。

作者推测，这些机制承担不同任务：视网膜细胞可能对较小的局部运动作出反应，而脑细胞则可能识别规模更大的背景运动。所建立的连接图谱还可能成为进一步研究其他从眼睛传至大脑的信号的基础，其中包括与昼夜节律有关的信号。

关注我们在