在柏林墙倒塌周年之际，德国联邦议院负责处理德国统一社会党独裁统治受害者事务的专员埃弗琳·楚普克警告，不要在政治上利用1989年和平革命的遗产。她强调，这场革命是为自由和民主而进行的斗争，对这些事件的援引不应歪曲其历史。Tagesschau报道。

楚普克表示，和平革命不是一座“采石场”，任何人都不能从中拿取符合其政治叙事的东西。与此同时，她呼吁简化受害者获取史塔西档案的程序。她说，那些在数十年后鼓起勇气面对自身历史中痛苦篇章的人，不应因为当局等待档案文件而等上数月。

呼吁捍卫民主

德国总理弗里德里希·默茨在X发文呼吁捍卫德国和欧洲的自由与民主。他提醒说，11月9日同时与三项历史事件相关：1918年共和国的宣告、1938年纳粹针对犹太人的大屠杀，以及1989年柏林墙的倒塌。

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默茨称，这一日期象征着德国历史中最黑暗和最幸福的时刻——反犹主义与迫害、民主的开端以及柏林墙的倒塌。他说，自由和民主从来都不是理所当然的。

缅怀大屠杀受害者

11月9日，德国各地举行纪念活动，悼念1938年纳粹大屠杀的受害者。活动包括清洁和在行人道上安放“绊脚石”纪念石。当日，纳粹政权在德意志帝国组织了针对犹太人和犹太机构的大规模袭击，众多犹太教堂被纵火焚烧。

慕尼黑计划举行主犹太教堂奥赫尔·雅各布建成20周年庆典，预计总理也将出席。德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔将参加魏玛的纪念活动，并在布痕瓦尔德纪念园区敬献花圈。

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