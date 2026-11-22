德国新任联邦政府反犹主义事务专员卡塔琳娜·冯·施努尔拜因呼吁社会更积极地抵制对犹太人的仇恨。她表示，如今反犹主义的表达方式肆无忌惮，程度为大屠杀以来所未有，而且常常不担心社会后果，Tagesschau报道。

呼吁社会行动

冯·施努尔拜因表示，德国大多数居民反对任何形式的反犹主义，但这部分社会群体保持沉默。她呼吁人们现在就站出来捍卫民主，并强调否则社会将会瓦解。这名官员称，打击对犹太人的仇恨并非针对某个特定群体的政策，而是整个社会的任务。

冯·施努尔拜因自10月底起担任该职务。报道还提及RIAS网络的年度报告：2025年，其中心记录了8725起反犹事件。

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有关德国选择党的表态

这名专员还警告了德国选择党可能参与执政所带来的后果。她认为，德国选择党意识形态中尤其危险的一点是其对记忆文化的态度。她表示，现有纳粹集中营纪念设施的资金可能受到威胁，教育机构也可能失去自由且独立地塑造记忆文化的能力。

冯·施努尔拜因补充说，她在许多犹太社区中感受到，对于德国选择党参与组阁后国家支持可能被削弱的担忧。她指出，不能以牺牲其他少数群体为代价来克服反犹主义。

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