乌普萨拉大学研究人员开发了GlioTrace方法，将活脑组织显微镜技术与人工智能相结合，用于追踪单个胶质母细胞瘤细胞。该技术可观察数千个肿瘤细胞如何在脑组织中移动、改变形态和移动方式，News-Medical报道。

连续五天观察细胞

研究人员在研究中使用了来自六名患者的胶质母细胞瘤细胞。这些细胞在小鼠脑内被培养成肿瘤，随后研究人员将大脑切成薄片，并在实验室条件下保持组织存活。自动显微镜在最长五天内以不超过两小时的间隔拍摄这些切片。

机器学习系统识别并追踪单个肿瘤细胞，统计模型则能够评估它们如何在不同状态之间转换。结果显示，不同肿瘤之间存在差异：其中一部分主要沿着血管扩散，另一部分则更分散地穿过脑组织扩散。

细胞改变移动方式

研究人员还发现，单个细胞可在数天内改变形态和运动特征。特别是，细胞能够从沿血管移动转变为独立穿过脑组织移动。

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借助GlioTrace，团队还测试了药物物质对肿瘤细胞运动的影响。两种物质降低了这些细胞在脑切片中的移动性和扩散，但效果因来自具体患者的肿瘤以及迁移细胞的类型而异。

治疗结果需要进一步验证

在一些模型中，放射治疗与化学治疗的结合增加了某种形态细胞的比例。它们属于移动速度最快的细胞，并在不同细胞状态之间的转换中占据中心位置。作者指出，这可能表明侵袭性细胞在治疗期间得以保留，但仍需进一步研究，以确定它们可能对治疗产生的耐受性或其在肿瘤复发中的作用。

有关该方法的论文发表在《Nature Communications》期刊上。图像分析软件可供其他研究人员免费使用。开发人员强调，GlioTrace目前是一种研究工具，尚不能用于患者治疗决策。

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