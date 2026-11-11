英国大臣们正考虑修改法律，要求娱乐行业更好地保护女性和儿童免受虐待和骚扰。据《卫报》报道，在针对电视主持人兼儿童作家大卫·沃利亚姆斯的指控被披露，以及喜剧演员拉塞尔·布兰德因强奸和性侵被定罪后，这项倡议正在讨论中。

与行业代表举行会谈

预计下周文化大臣莉萨·南迪将与电视、电影和出版行业的负责人举行会谈。体育领域代表也可能参与讨论。

政府首先希望各行业自愿加强防范虐待和骚扰的保障措施，以及鼓励举报违规行为的机制。如果大臣们认为这些措施不足，政府可能采取立法修改。其中一项可能的措施是要求公司必须加入创意产业独立标准机构，该机构通过保密举报处理欺凌和骚扰案件。

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有关法院禁令的表态

《卫报》和ITV新闻的调查包含这样的指控：沃利亚姆斯利用其地位和影响力，诱使年轻女性发生性关系。55岁的沃利亚姆斯否认有任何不当行为。该报道是在法院驳回他阻止其发表的申请后刊出的。

司法大臣亚历克斯·诺里斯表示，人们严重担忧有影响力的男性可能利用法律机制让提出指控的女性噤声，其中包括法院禁令和保密协议。前负责应对针对妇女和女童暴力事务的大臣杰斯·菲利普斯指出，由于这类法律限制，该国许多人仍被迫保持沉默。

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