智利政府已向国会提交一项法案，旨在取消原计划的燃油价格上涨。此前，货运运输工会封锁了两条主要高速公路，要求当局回应燃油成本高昂及运营费用问题。

据NPR报道，在政府作出让步后，罢工于周五结束。预计国会可能在本月通过该法案，但民众对高生活成本的不满仍在持续。

针对价格和政府政策的抗议

7月，总统何塞·安东尼奥·卡斯特的政府未启用国家可使用的抗通胀机制，该机制本可缓解燃油价格上涨。NPR将此次涨价与美国和以色列针对伊朗的战争联系起来。价格大幅上涨后，驾车者在加油站排队，该国也爆发了抗议活动。

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在圣地亚哥，示威参与者还反对政府在教育、科学、文化、环境和人权领域的政策。警方封锁街道，并使用水炮驱散抗议者。

总统支持率和预算削减

有关通过法令减轻56名囚犯刑罚的信息进一步引发愤怒。据NPR称，他们所犯的罪行包括强奸儿童以及在独裁时期侵犯人权。卡斯特承认这是一个错误，但支持签署这些法令的副部长。

执政八个月的总统支持率为24%。其正在国会审议的预算提案规定削减教育、文化、科学以及多项社会项目的支出。

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