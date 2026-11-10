刚果民主共和国卫生部长罗杰·坎巴在11月6日的政府会议上表示，该国关于埃博拉病例的新增报告中，数量最多的来自北基伍省。The Rio Times对此进行了报道。

自5月15日宣布疫情暴发以来，伊图里省仍是累计病例数最多的省份，占所有报告病例的70%。同时，根据刚果民主共和国政府的数据，伊图里省记录了37.1%的新增病例。该声明未说明计算这一比例所依据的时间段。

世界卫生组织数据

截至11月3日，世界卫生组织在刚果民主共和国的八个省份记录到10,668例确诊病例和5,198例死亡病例。此次疫情由本迪布焦病毒引起，该病毒是埃博拉病毒的一个种类。世卫组织还报告了2,881例康复，与政府数据一致。

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在截至11月3日的21天内，世卫组织登记了1,463例新增确诊病例：伊图里省710例，北基伍省640例。这可能表明活跃热点的转移是近期发生的。总体而言，传播仍然处于高位：在此期间，67个卫生区中有51个发现病例。

袭击使医务人员的工作更加困难

北基伍省与卢旺达和乌干达接壤，武装团体在该省活动。贝尼市警方表示，在11月7日夜间，武装人员试图纵火焚烧由无国界医生组织运营的一家埃博拉治疗中心。警方称，现场发现了装有汽油的瓶子。

世界卫生组织总干事谭德塞·阿达诺姆·格布雷耶苏斯于11月7日警告称，对北基伍省医疗机构的袭击正在破坏应对疫情暴发的措施。同时，刚果民主共和国政府表示，58个受影响卫生区中有25个至少21天未记录到新增病例。

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