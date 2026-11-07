在柏林，也门政府呼吁德国和欧洲伙伴提供紧急政治和经济支持，以应对胡塞武装、恢复国家机构并保护国际航运。Asharq Al-Awsat报道了也门外交和侨民事务部长阿夫拉赫·祖巴与德国官员、议员、外交官和专家举行的一系列会晤。

柏林会晤

在克尔伯基金会于“柏林政治早餐会”框架内举行的圆桌会议上，祖巴表示，她认为，国际社会对胡塞武装违规行为的容忍，使该组织得以将其破坏稳定的活动扩展到也门境外。她将当前局势升级与胡塞武装于2014年9月武装夺取首都萨那联系起来，并指出曼德海峡航运面临的威胁。

在康拉德·阿登纳基金会组织的另一场讨论中，这位部长表示，胡塞武装的威胁已延伸至地区安全和国际航运。她还声称，该组织与非洲之角的恐怖组织协调行动，其中包括索马里组织“青年党”。

祖巴将胡塞武装拒绝和平努力以及试图控制曼德海峡，与“也门黎明”行动的启动联系起来。她表示，该行动旨在恢复国家机构并保护国际贸易海上航线。

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海上安全与塔伊兹局势

这位部长呼吁德国和欧洲伙伴支持也门海岸警卫队及海上边境监视系统。她表示，这将有助于加强打击向胡塞武装走私伊朗武器和军事技术的行动。

塔伊兹的人道主义局势是会谈的另一项议题。祖巴表示，食品、药品和其他必需品进入该市受到限制，医疗机构被关闭，患者和受伤平民通过安全走廊撤离也受到阻碍。她称这些行为是对平民的集体惩罚。

在与德国联邦议院外交事务委员会主席阿明·拉舍特会面时，这位部长还介绍了也门国际公认政府从临时首都亚丁开展的工作。据也门国家媒体报道，拉舍特对胡塞武装侵犯人权的行为表示担忧，包括招募儿童，并强调，对红海航运的袭击威胁到欧盟国家和世界的经济安全。

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