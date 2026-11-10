爱沙尼亚政府批准了一项修订《药品法》的法案草案。该草案除其他内容外，将允许药房安装可全天候发放处方药和非处方药的自动售药机。该法案草案仍须由该国议会——爱沙尼亚议会审议。

据ERR News报道，目前爱沙尼亚仅有三家药房24小时营业。社会事务部医疗保健组织顾问玛丽·阿莫斯表示，由于人们无法在晚间购买药品，健康问题较轻的人可能会前往塔林或塔尔图，或前往急诊科就医。

通过视频连线咨询

根据拟议规则，通过药房自动售药机购买药品前，必须接受药剂师咨询。咨询将通过视频连线在任何时段提供。阿莫斯表示，一名工作人员将远程服务一台或多台此类自动售药机。

草案还规定了对运营商的限制。一家药房运营商最多可安装10台自动售药机。在人口少于4000人的居民点，自动售药机必须距离另一家运营商的药房至少一公里。

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农村药房的担忧

爱沙尼亚药剂师所有药房协会主席莉·鲁茨拉内警告称，这些自动售药机可能会加剧农村地区小型药房面临的问题。她强调，药剂师不仅销售药品，还提供疫苗接种、测量健康指标，并发放用于居家宫颈癌筛查的检测工具。

鲁茨拉内认为，若一家小型药房因与自动售药机竞争而关闭，一旦该自动售药机日后运营无利可图，社区可能会失去药房服务。同时，她指出，在大城市，这类设备可以将药房营业时间延长至晚间。

社会事务部不认为自动售药机是农村药房面临的主要威胁，因为其生存能力主要取决于固定顾客的数量。该部门还指出，安装设备的成本很高。如果该法律获得通过，关于药房自动售药机的规定将于2027年3月1日生效。

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