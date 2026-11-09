10月28日，爱沙尼亚政府决定不支持反对派提出的三项降低燃油消费税法案。该国财政部认为，这类措施将大幅减少预算收入，但对加油站价格的影响有限，ERR News报道。

预算损失评估

规模最大的提案由EKRE议会党团提出。该提案 предусматривает将汽油、柴油、燃气和取暖燃料的消费税降至欧盟允许的最低税率，并对需缴纳消费税的燃料实行9%的增值税税率。

根据财政部的评估，实施这项倡议将在2027年使国家预算收入减少2.921亿欧元。若降低后的税率持续实施至2030年底，累计损失可能达到14.36亿欧元。

另外两项法案由Isamaa议会党团和社会民主党与数名议员共同提出，建议在六个月内将柴油消费税降至欧盟最低水平，即每1000升330欧元。该部门估计，此举将造成5160万欧元的预算损失：2026年为1490万欧元，2027年为3670万欧元。

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对价格的影响及政府立场

财政部计算认为，将柴油消费税降至每1000升330欧元，可能使燃油价格每升降低约0.085欧元。该部门估计，消费者将获得税收减免潜在收益的约70%。

财政部长尤尔根·利吉援引拉脱维亚的例子：在4月临时下调柴油消费税后，柴油零售价平均每升下降0.0495欧元，而最大可能降幅为0.086欧元。根据拉脱维亚竞争主管机构的数据，消费者获得了约58%的潜在效果。

利吉还表示，今年燃油价格上涨主要与霍尔木兹海峡冲突导致供应减少有关。他认为，通过减税刺激需求无法解决这一问题。该部建议，与其广泛下调消费税，不如将有限的预算资源用于对最脆弱家庭和经济部门的定向支持。

财政部还指出，EKRE提案存在法律和技术缺陷：其中没有完整表述所提议的立法修正案，也没有影响评估。该部门表示，除天然气外，对燃油实行降低后的增值税税率将违反欧盟指令。该部估计，仅降低天然气的增值税将使年度税收收入减少约1100万欧元。

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