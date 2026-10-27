日本政府批准了一项规定，明确了在关东地区发生大规模自然灾害时向都道府县授予第二首都资格的要求。此举还旨在缓解人口和资源在东京的过度集中，《日本时报》报道。

在日本47个都道府县中，目前只有北海道、爱知县、大阪府和福冈县符合既定标准。这四个地区都在准备向中央政府提交各自的提案。

候选地区的要求

候选都道府县必须满足若干条件。具体而言，境内必须有一座城市设有至少14个中央省厅和政府机构的地区办事处。该城市的人口必须占日本总人口至少1.2%，而该都道府县的经济规模必须贡献不少于全国国内生产总值的2.1%。

候选地区还必须拥有一座采用类似东京行政区制度的城市，或由都道府县政府与市政府就第二首都构想开展合作达成协议。该地区还必须位于可能被正式指定为应对首都地下强烈地震的紧急响应区域之外，并位于富士山火山危险预警区域之外。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

内阁官房长官木原稔表示，这些要求以现有统计数据、数值指标和议会辩论为基础。他表示，这些标准并非为某一特定都道府县量身制定。

政府计划

与该项目相关的立法将于本周末生效。政府将成立推进第二首都项目的总部，由首相高市早苗领导。政府计划在一年内制定一项基本政策，明确此类中心的职能。

内务大臣藤井久之表示，该项目旨在为重大灾害期间首都的中央职能建立备用系统，缓解人口和资源在东京的集中，并形成多极化、分散化的经济区域。

与此同时，政府尚未确定哪些中央机构可能迁往选定的都道府县、中央和地方政府将如何分担费用，以及何时就第二首都所在地作出最终决定。

关注我们在