2026年11月6日，利比里亚政府向议会提交了2027年总额为15.38亿美元的国家预算草案。据The Rio Times报道，这比众议院最初批准的2026年12.5亿美元预算高出约23%。

财政部长奥古斯丁·克佩赫·恩格富安将该文件连同总统约瑟夫·博阿凯的预算咨文提交给众议院议长理查德·纳格贝·库恩。随后，该草案将由委员会以及利比里亚议会两院审议。该国财政年度于1月1日开始，因此立法者必须在该日期前批准预算。

医疗和教育支出

草案为医疗保健拨款1.358亿美元，而2026年为1.109亿美元。资金计划用于包括为New Redemption Hospital配备人员和设备，以及为约翰·F·肯尼迪医疗中心采购透析设备和其他设备。为此拨款530万美元。

教育领域将获得1.635亿美元，比2026年的1.436亿美元高出13.9%。该金额包括700万美元，用于继续翻修利比里亚大学，并为公立学校教师新的最低工资标准提供资金。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

工资、养老金和安全

如果预算获批，拥有硕士学位的教师每月至少将获得650美元，拥有学士学位的教师每月至少获得400美元。对持有副学士学位或B级证书的教育工作者，最低标准定为240美元；持有C级证书者为200美元。

工资调整将影响超过1.7万人，其中包括约1.3万名现有公共部门雇员，以及约4,350名新聘雇员和志愿者。草案还为招募1,400人提供资金：800人加入利比里亚武装部队，600人加入国家警察。

政府表示，因未缴纳雇主缴费，拖欠国家社会保障和福利公司NASSCORP的款项接近6,000万美元。从2027年起，当局计划为公务员缴纳全额6%的缴费，并按摊销时间表偿还累积债务。

关注我们在