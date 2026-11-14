德国联邦政府已批准一项关于改革父母津贴的法案。相关变化计划于2027年11月实施，旨在鼓励父母更均衡地分配领取津贴的时间，《明镜周刊》报道。随后，该法案将由联邦议院审议。

根据联邦统计局的数据，去年女性计划平均领取父母津贴14.9个月，而男性为3.8个月。联邦政府一名发言人表示，此次改革旨在使该制度更具伴侣协作性、更有吸引力且更简便。

新的津贴计算方式

如果父母双方各自领取基本父母津贴至少四个月，领取14个月基本父母津贴的权利将得以保留。剩余六个月可由双方灵活分配。单亲父母仍将有权领取14个月的津贴。

在父母双方各自领取津贴的前四个月，津贴将为孩子出生前净收入的80%。此后每个月规定为50%。目前，基本津贴通常为每月净收入的约65%。在计算净收入时，还计划将圣诞奖金和其他额外支付款项纳入考虑。

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最低金额和同时领取

父母津贴的最低金额拟从300欧元提高至320欧元，最高金额则从1800欧元提高至1900欧元。该部认为，新办法将使父母在家庭早期阶段积极参与在经济上更具吸引力。

还计划再次允许父母双方不受限制地同时领取津贴，包括在前四个月共同领取。经过此前改革后，他们在孩子出生后的第一年内只能有一个月同时领取基本津贴。此外，计划延长向家庭中有其他子女的家庭发放补贴的期限，并缩短行政程序。

石勒苏益格-荷尔斯泰因州社会事务部长、绿党成员阿米娜塔·图雷批评了这项改革。她表示，八个月后将津贴降至净收入的50%，会在家庭预算中造成明显缺口，而提高最低和最高金额无法弥补自该津贴推出以来的通货膨胀。

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