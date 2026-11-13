德国政府考虑收购Urenco三分之一股份——《明镜周刊》

据媒体报道，德国联邦政府正出于地缘战略考量，研究收购核燃料生产商Urenco三分之一的股份。《明镜周刊》报道称，消息援引自《世界报》和《南德意志报》。

Urenco的所有权结构

目前，英国和荷兰分别持有Urenco三分之一的股份。另外三分之一由能源集团E.on和RWE共同持有。据这些媒体报道，德国政府可能收购由这两家公司持有的股份。

联邦政府和两家集团拒绝就这些报道发表评论。与此同时，RWE多次表示有意出售其少数股权。E.on首席执行官莱昂哈德·比恩鲍姆指出，集团只有在获得联邦政府同意的情况下才可能考虑出售。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

预算资金与核领域

在讨论德国2027年预算期间，一项新的支出项目被披露：40亿欧元用于收购和持有能源领域公司股份。联邦政府未说明这些资金具体用于何处。

《世界报》援引未具名消息人士报道称，E.on和RWE可能出于两个原因退出Urenco。根据该报消息，德国退出核电后，这项投资对两家集团已失去战略意义。此外，Urenco此前专注于民用核能，如今应主要是英国的要求，正越来越积极地在军事核领域开展业务。

消息出现后，E.on股价周五上涨1.5%，成为DAX指数涨幅领先的股票之一。RWE证券上涨0.3%。

关注我们在