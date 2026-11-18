德国联邦政府批准了一项关于监护权和与子女联系权的改革，旨在加强对父母之间发生家庭暴力时儿童的保护。法案规定，对另一方家长实施暴力的父亲或母亲，可能被禁止与子女接触。

Tagesschau报道了政府的这一决定。目前，限制此类接触的可能性已部分存在，但新改革将就家庭法院何时可以实施这一禁令制定更明确的规则。

家庭法院的标准

德国司法部长施特凡妮·胡比希表示，当一方家长对另一方实施暴力时，儿童同样会受到伤害。她表示，家庭法院在就监护权和与子女联系权作出决定时，必须根据严格标准考虑家庭暴力。

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在一方家长的生命、自由或性自主权受到威胁的情况下，也计划禁止与子女接触。

赋予14岁及以上儿童更多权利

改革规定扩大14岁及以上儿童对与祖父母、兄弟姐妹接触相关决定施加影响的权利。另一些改变将涉及分居的父母：他们各自在照顾子女期间，能够独立作出日常决定，包括决定子女是否因病留在家中或去上学。

胡比希称，这项倡议是数十年来最大规模的家庭法改革。该法案仍须由联邦议院审议；预计将在明年列入议程。

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