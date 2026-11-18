德国联邦政府批准了一项修改劳动法的法案，其中包括简化固定期限劳动合同的订立。据Tagesschau报道，拟允许在2030年12月31日前被雇用的员工，在无需说明合同期限理由的情况下，签订最长四年的合同，而目前上限为两年。

在这四年期间，合同最多可续签六次——是现行规定允许次数的两倍。该法案还规定，可由同一雇主再次进行固定期限聘用，并简化此类协议的形式要求。该媒体称，相关变化可能首先影响刚开始职业生涯的人，因为他们通常会签订固定期限合同。

解雇保护

该文件还提议限制对年收入约18万欧元及以上员工的解雇保护。对于他们，如同现行规定中对管理人员所规定的那样，解雇时支付补偿金而无需说明理由应当即可。如果员工对解雇提出异议，劳动法院可确定补偿金额。该条款将在法律生效12个月后开始实施。

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周日工作和员工参与

法案规定，图书馆可在周日和节假日雇用员工，时长最多为六小时。面包店和糕点店也计划获准在这些日子延长员工工作时间。

与此同时，政府提议加强员工参与以欧洲公司形式设立的大型企业的管理。该倡议旨在限制规避员工平等代表规则的可能性。政府数据显示，六家大型此类公司中有五家没有平等代表权，相关变化涉及48万名员工。劳动部长亚历山大·施魏策尔表示，该倡议应有助于保住工作岗位、促进新的招聘，并在经济挑战下支持企业。该法案将提交联邦议院审议；计划于2027年初生效。无需获得联邦参议院批准。

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