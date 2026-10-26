澳大利亚新南威尔士州政府承诺，若在明年连任，将拨款68亿澳元用于升级南海岸铁路线路。该计划 предусматривает对凯阿马至博马德里区段进行电气化改造，这将使乘客能够从悉尼前往诺拉而无需换乘柴油列车。

该项目还包括在卧龙岗和凯阿马之间修建额外轨道和会车线。据澳大利亚广播公司新闻报道，赫斯特维尔至萨瑟兰区段计划将轨道增至双倍，以分离客运和货运服务。

实施时间表

工程规划工作预计将于2027年启动，建设预计在2030年代中期或后期完成。在项目主要阶段启动前，该计划将投入6.21亿澳元，用于升级供电和信号系统、在部分区段采取防洪和防滑坡措施，以及加强防范丛林火灾的保护。

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时刻表更新取消后

该公告是在州政府取消原定于11月实施的时刻表更新两天后作出的。该更新原计划提高T4和South Coast线路的列车班次，但乘客因行程时间更长以及经沃利溪站前往机场的连接取消而表示反对。

伊拉瓦拉地区事务部长瑞安·帕克表示，预计到2041年，该线路的运输需求将增长近30%。他称，升级工程应能提供更频繁的列车服务、缩短出行时间并提高连接的可靠性。政府近期不考虑对T4和South Coast线路作出其他调整。

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