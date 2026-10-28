澳大利亚新南威尔士州政府决定放弃要求咖啡馆为在店内饮用饮品的顾客提供杯子和玻璃杯、以替代一次性杯子的规定。政府还计划取消一项条款：企业原本必须加入可重复使用杯具计划，否则可能面临最高11万澳元的罚款。

据《卫报》报道，工党政府在州议会通过该立法一周后改变了立场。这一决定之前曾受到小企业和澳大利亚新闻集团的批评。

将取消哪些要求

被取消的条款原定于2028年生效。这些条款规定，咖啡馆必须向留在店内的顾客提供杯子或玻璃杯。这项改革是政府减少塑料垃圾计划的一部分，背景是预计悉尼的垃圾填埋场将在2030年前耗尽容量。

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该州环境部长彭妮·夏普表示，当局将取消有关杯具及可能罚款的条款，并指出小企业正面临压力。她还要求新南威尔士州环境保护局发布一份监管意向声明，以确认政府不会推进这些改变。

哪些规定将继续有效

其他环境要求将继续有效。企业必须接受顾客自带的可重复使用杯子，前提是杯子干净。关于自2028年起外带饮品一次性杯子必须可回收的规定也将保留。

从法律形式上看，相关立法要到计划于2027年3月举行的州选举之后才会被废除。议会解散前还剩两个会议周。

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