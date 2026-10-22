巴基斯坦政府和伊斯兰促进会将于周五就取消燃油税费的要求举行谈判。双方代表还计划商定总理谢赫巴兹·谢里夫与该党埃米尔哈菲兹·纳伊穆尔·拉赫曼可能会晤的日程，《黎明报》报道。

伊斯兰堡谈判

根据伊斯兰促进会的声明，谈判委员会的会议将在伊斯兰堡的Punjab House举行。该会议是在该党副埃米尔利亚卡特·巴洛赫与规划部长阿赫桑·伊克巴尔通电话后安排的；据该党称，伊克巴尔领导政府谈判小组。

两个多月来，该党一直要求联邦政府取消每升汽油114巴基斯坦卢比、每升柴油100卢比的税费。伊斯兰促进会将燃油价格的大幅上涨与自3月以来持续的中东冲突联系起来。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

抗议将继续

尽管计划举行谈判，巴洛赫确认该党打算在全国各地区行政中心举行和平抗议活动。他表示，伊斯兰促进会将继续抗议行动，同时与当局开展对话。

巴洛赫还表示，降低燃油税费以及向独立发电商支付的款项，可能会减轻家庭、农民、工业、贸易和小企业的压力。他警告说，如果政府不满足该党的要求，该党将继续原定从木尔坦出发的游行。

9月20日，伊斯兰促进会开始向伊斯兰堡进行抗议游行，并于9月22日应谢赫巴兹·谢里夫的请求推迟了游行。当时，据该党领导人称，总理向该党代表保证将举行会议讨论这些问题。

关注我们在