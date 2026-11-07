在巴基斯坦，旁遮普省政府支持国防部长赫瓦贾·阿西夫关于可能存在更广泛政治阴谋的说法，该阴谋旨在抹黑该省首席部长玛丽亚姆·纳瓦兹的政府。旁遮普省信息部长阿兹玛·布哈里在回复《快报论坛报》时作出上述表示。

阿西夫表示怀疑，尽管腐败问题在全国普遍存在，但针对旁遮普省政府涉嫌腐败的批评，可能是在为未来的政治图谋作准备。他说，包括商界人士在内的一些人正试图通过抹黑该国人口最多省份的现任当局，建立一种替代性的政治安排。

部长采访后引发争议

这场政治争议始于11月2日联邦海外巴基斯坦人事务部长乔杜里·萨利克·侯赛因的一次采访。他表示，关于旁遮普省腐败的投诉很普遍，而该省发展预算中不成比例的大部分被花在拉合尔——执政党PML-N的核心城市。

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11月3日，玛丽亚姆·纳瓦兹向侯赛因和一家私营电视频道发出金额为50亿卢比的诽谤通知。她要求无条件道歉、撤回相关声明并赔偿损失。

PML-Q的回应

PML-Q党发言人古拉姆·穆斯塔法·马利克驳斥了针对旁遮普省政府存在阴谋的说法。他表示，侯赛因只是作出了普通声明，并未对具体人士提出直接指控，而当局对他的话赋予了过多意义。

侯赛因本人称，他已收到法律通知，将很快作出回应。他还在议会大楼对记者表示，打算向法院提交详细答复，并将坚持自己就旁遮普省腐败说法所持的立场，称这些是个人声明。同时，这名部长排除了PML-Q退出PML-N政府的可能性。

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