巴基斯坦旁遮普省政府拥有超过100万吨小麦储备，据其估计，这些储备足以满足未来五个月的需求。食品安全与消费者保护部长萨尔玛·巴特在拉合尔向旁遮普省议会议员通报了这一消息。

据《黎明报》报道，每天有超过150万袋小麦运抵旁遮普市场。巴特表示，当局正在监控粮食储备和供应。

围绕面粉价格的争议

粮食储备问题在预算后的一般辩论中被讨论。反对派代表对面粉价格上涨、发展项目资金拨付延迟以及农民处境表示担忧。

反对派领袖莫因·里亚兹·库雷希批评政府代表和部长缺席议场，称面粉已经涨价，而当局据称并不关心民众的问题。由副议长马利克·扎希尔·伊克巴尔·钱纳尔主持的会议推迟两小时开始。

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甘蔗与支出

议员萨达尔·奥韦斯·德雷沙克呼吁及时启动甘蔗加工季，强调延误可能影响下一季小麦收成的准备工作。萨尔玛·巴特表示，当局正在努力尽快启动该季节。

该部长还表示，由于公民投诉与此类市场有关的欺诈行为，185个私人市场中有90个的许可证已被吊销。财政部长穆吉塔巴·舒贾乌尔·雷赫曼表示，在2026—2027财年第一季度，省政府支出8330亿巴基斯坦卢比，其中5890亿卢比为非项目支出。工资支出为1520亿卢比。

省议会的立法工作

会议期间，五项法令被提交至省议会，其中包括对《乞讨法令》和《替代性争议解决法令》的修正案。议员们还提交了关于《古兰经》印刷和记录以及戏剧和舞台表演的法案。省议会以多数票通过了修改《社团登记法》的法案。

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